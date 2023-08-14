ВСУ развивают успех на юге, и не дают врагу продвигаться под Купянском: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска 13 августа вели наступательные операции на рубеже Купянск - Сватово и, как сообщается, продвинулись вперед. В РФ заявили, что их штурмовые группы наступали в районе г. Вильшана (15 км северо-восточнее Купянска). Бывший "министр внутренних дел" "ЛНРовцев" Виталий Киселев заявил, что российские войска наступают в неустановленных районах на левом (восточном) берегу реки Оскил, и находятся не более чем в 5 километрах от окраин Купянска в неустановленных районах.

Российский блогер заявил, что российские войска медленно продвигаются на Купянском направлении, но для прорыва украинской обороны потребуются подкрепления, которых у российского командования нет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безуспешные наземные атаки к северо-востоку от н.п. Сыковка (9 км к северо-востоку от Купянска), к северу от н.п. Кислевка (20 км к юго-востоку от Купянска) и к юго-востоку от н.п. Андреевка (15 км к западу от Сватово).

"Военкор" утверждал, что российские войска вели наступательные операции в районе Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

В Минобороны РФ заявили, что 13 августа украинские силы провели якобы безуспешные атаки вдоль линии Купянск - Сватово и в районе Кременной, и рассказали, что российские силы будто бы отразили атаки ВСУ в районе Синковки, Маньковского тракта (примерно 15 км восточнее Купянска), Новоселовского (15 км к северу от Сватово), Новоегоровка (14 км к юго-западу от Сватово) и в Серебрянском лесничестве к югу от Кременной.

Ситуация на Донбассе

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции в районе Бахмута, но 13 августа не предпринимали заявленных или подтвержденных продвижений. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали российские позиции к северу и западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Известный российский блогер утверждал, что ВСУ обстреляли российские позиции на рубеже Курдюмовка - Озаряновка (13–15 км к юго-западу от Бахмута), но не наносили удары по наземным целям.

Войска РФ продолжали наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись вперед 13 августа. Российские блогеры утверждали, что российская 83-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) в ходе контратаки якобы отбила часть южной Клещиевки, но украинские силы по-прежнему удерживают юго-западную часть поселка.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции западнее н. п. Ягидное (2 км к северу от Бахмута), в районе Клещиевки, южнее Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и в районе г. Белая Гора (12 км к юго-западу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также контратаковали под Берховкой и Курдюмовкой. Другой российский блогер разместил кадры, на которых российский 102-й мотострелковый полк ведет огонь по украинским позициям под Клещиевкой.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка - Донецк, но 13 августа не продвинулись вперед. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки). Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контролируют около 30% Марьинки, и что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" усилили силы "ДНРовцев" в этом районе. "Военкор" пожаловался, что российским силам бессмысленно продолжать атаки украинских позиций на Авдеевском направлении из-за силы украинской обороны и контрбатарейной борьбы в этом районе.

"Южная ось"

ВСУ 13 августа продолжили наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей, и продвинулись южнее Большой Новоселки. Российские блогеры заявляли, что украинские силы атаковали Урожайное (9 км к югу от Большой Новоселки) и захватили российские позиции в северной части поселка, но российские силы, вероятно, сохраняют некоторые позиции на юге поселка.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ отошли из Урожайного 12 августа, но подавляющее большинство блогеров опровергли эти заявления 13 августа и заявили, что российские силы сохраняют позиции на юге Урожайного, в то время как остальная часть населенного пункта является оспариваемой "серой зоной", а августовская 12 сообщений, вероятно, были неверны или касались ограниченного вывода отдельных подразделений, а не российских войск в целом.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, подтверждают, что некоторые войска РФ покинули поселок, и показывают, как российская пехота отступает из Урожайного в направлении Заветное Желание (менее 3 км к югу от Урожайного). Российский "военкор" также сообщил, что украинские войска атаковали Приютное (16 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Сообщается, что 13 августа российские силы предприняли безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе границы Донецко-Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ провели безуспешные атаки западнее этого района. Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ контратаковали с позиций под Урожайным.

Российские источники сообщили, что 13 августа ВСУ провели якобы безуспешные наступательные операции в западной части Запорожской области. Российские источники утверждают, что две штурмовые группы ВСУ общей численностью от 40 до 60 человек нанесли удар по российским позициям в районе Роботино (13 км к югу от Орехова). Один "военкор" заявил, что украинские силы захватили несколько позиций в 3 км к востоку и северо-западу от Роботино, а другие российские источники сообщили, что к востоку от н.п. идут ожесточенные бои. Российские источники утверждали, что войска РФ в конечном итоге якобы отразили атаку и нанесли ВСУ большие потери в личном составе и технике.

Сообщается, что 13 августа войска РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в западной части Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы предприняли безуспешные попытки восстановить утраченные позиции к востоку от Роботино. Известный российский блогер утверждал, что 12 августа войска РФ будто бы вытеснили украинские войска с восточной окраины поселка.

Российские "военкоры" продолжали обсуждать действия ВСУ на восточном (левобережье) Херсонской области 13 августа. Один блогер утверждал, что ВСУ сохраняют присутствие к западу от Козачьих Лагерей, и атаковали российские силы возле населенного пункта, но российские силы отразили атаку. Российские источники также утверждали, что ожесточенные бои ведутся на восточном берегу в районе Антоновского моста, где подразделения российского спецназа якобы работают над зачисткой дачного участка от ВСУ.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.