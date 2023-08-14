ЗСУ розвивають успіх на півдні, і не дають ворогу просуватися під Куп'янськом: карти ISW

Ситуація у Луганській і Харківській областях

Російські війська 13 серпня вели наступальні операції на рубежі Куп'янськ - Сватове і, як повідомляється, просунулися вперед. У РФ заявили, що їхні штурмові групи наступали в районі м. Вільшана (15 км на північний схід від Куп'янська). Колишній "міністр внутрішніх справ" "ЛНРівців" Віталій Кисельов заявив, що російські війська наступають у невстановлених районах на лівому (східному) березі річки Оскіл, і знаходяться не більше ніж за 5 кілометрів від околиць Куп'янська в невстановлених районах.

Російський блогер заявив, що російські війська повільно просуваються на Куп'янському напрямку, але для прориву української оборони будуть потрібні підкріплення, яких російське командування не має.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели безуспішні наземні атаки на північний схід від н.п. Сиківка (9 км на північний схід від Куп'янська), на північ від н.п. Кислівка (20 км на південний схід від Куп'янська) та на південний схід від н.п. Андріївка (15 км на захід від Сватового).

"Воєнкор" стверджував, що російські війська вели наступальні операції в районі Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська).

У Міноборони РФ заявили, що 13 серпня українські сили провели нібито безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватове та в районі Кремінної, і розповіли, що російські сили нібито відбили атаки ЗСУ в районі Синьківки, Маньківського тракту (приблизно 15 км на схід від Куп'янська). (15 км на північ від Сватового), Новоєгорівка (14 км на південний захід від Сватового) та в Серебрянському лісництві на південь від Кремінної.

Ситуація на Донбасі

Українські сили продовжували обмежені наступальні операції в районі Бахмута, але 13 серпня не робили заявлених чи підтверджених поступів. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували російські позиції на північ і захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Відомий російський блогер стверджував, що ЗСУ обстріляли російські позиції на рубежі Курдюмівка - Озарянівка (13-15 км на південний захід від Бахмута), але не завдавали ударів по наземних цілях.

Війська РФ продовжували наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися вперед 13 серпня. Російські блогери стверджували, що російська 83-а повітряно-десантна бригада у ході контратаки нібито відбила частину південної Кліщіївки, але українські сили, як і раніше, утримують південно-західну частину селища.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на захід від н. п. Ягідне (2 км на північ від Бахмута), в районі Кліщіївки, на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та в районі м. Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також контратакували під Берхівкою та Курдюмівкою. Інший російський блогер розмістив кадри, на яких російський 102-й мотострілковий полк веде вогонь за українськими позиціями під Кліщіївкою.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка – Донецьк, але 13 серпня не просунулися вперед. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контролюють близько 30% Мар'їнки, і що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" посилили сили "ДНРівців" у цьому районі. "Воєнкор" поскаржився, що російським силам безглуздо продовжувати атаки українських позицій на Авдіївському напрямі через силу української оборони та контрбатарейну боротьбу в цьому районі.

"Південна вісь"

ЗСУ 13 серпня продовжили наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей, і просунулися на південь від Великої Новосілки. Російські блогери заявляли, що українські сили атакували Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) та захопили російські позиції у північній частині селища, але російські сили, ймовірно, зберігають деякі позиції на півдні селища.

Декілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ відійшли з Урожайного 12 серпня, але переважна більшість блогерів спростували ці заяви 13 серпня і заявили, що російські сили зберігають позиції на півдні Урожайного, в той час, як решта населеного пункту є "сірою зоною, що оспорюється". ", а серпнева 12 повідомлень, ймовірно, були невірні або стосувалися обмеженого виведення окремих підрозділів, а не російських військ загалом.

Кадри з геолокацією, опубліковані 13 серпня, підтверджують, що деякі війська РФ залишили селище, і показують, як російська піхота відступає з Урожайного у напрямку Заповітного Бажання (менше ніж 3 км на південь від Урожайного). Російський "воєнкор" також повідомив, що українські

Повідомляється, що 13 серпня російські сили вдалися до безуспішних спроб відновити втрачені позиції в районі кордону Донецько-Запорізької області. Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ провели безуспішні атаки на захід від цього району. Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ контратакували з позицій під Урожайним.

Російські джерела повідомили, що 13 серпня ЗСУ провели нібито безуспішні наступальні операції у західній частині Запорізької області. Російські джерела стверджують, що дві штурмові групи ЗСУ загальною чисельністю від 40 до 60 осіб завдали удару по російських позиціях у районі Роботиного (13 км на південь від Орєхова). Один "воєнкор" заявив, що українські сили захопили кілька позицій за 3 км на схід та північний захід від Роботиного, а інші російські джерела повідомили, що на схід від н.п. йдуть запеклі бої. Російські джерела стверджували, що війська РФ зрештою нібито відбили атаку і завдали ЗСУ великих втрат в особовому складі та техніці.

Повідомляється, що 13 серпня війська РФ зробили безуспішні спроби відновити втрачені позиції у західній частині Запорізької області. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили зробили безуспішні спроби відновити втрачені позиції на схід від Роботиного. Відомий російський блогер стверджував, що 12 серпня війська РФ нібито витіснили українські війська зі східної околиці селища.

Російські "воєнкори" продовжували обговорювати дії ЗСУ на східному (лівобережжі) Херсонської області 13 серпня. Один блогер стверджував, що ЗСУ зберігають присутність на захід від Козачих Таборів і атакували російські сили біля населеного пункту, але російські сили відбили атаку. Російські джерела також стверджували, що запеклі бої ведуться на східному березі в районі Антонівського мосту, де підрозділи російського спецназу нібито працюють над зачисткою дачної ділянки від ЗСУ.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямах у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та побудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.