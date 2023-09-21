ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка

Донецкая область, Четверг 21 сентября 2023 15:17
UA EN RU
ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении. В частности, наши бойцы уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, что значительно усложнило логистику российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Динамически происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций", - рассказал Евлаш.

По его словам, россияне не отказываются от своих целей полностью захватить Луганскую и Донецкую области. В частности, на Бахмутском направлении враг сейчас интенсивно пытается вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещиевке, ведь они очень важны для обороны Бахмута.

Расстояние из Клещиевки до Бахмута - 7 км. Обнажение этого фланга дает ВСУ возможность больше наносить артиллерийские удары по скоплению личного состава россиян, их командным пунктам и технике.

"Выход вблизи Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже получают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", - отметил Евлаш.

ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут - ГорловкаФото: трасса Бахмут - Горловка (google.com)

Он также рассказал, что украинские бойцы продолжают наступательную операцию на южном фланге возле Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Евлаш добавил, что ВСУ продолжает наносить удары там, где оккупанты меньше всего этого ожидают, и значительно меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед несмотря на доминирование противника в воздухе.

По его словам, армия РФ несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем украинская в наступлении.

Окружение Бахмута

Еще в мае командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута.

При этом, в конце июля эксперт в комментарии РБК-Украина отмечал, что, несмотря на недостаток артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно, хотя сейчас город и не находится в прокрутке.

С другой стороны, если существующая динамика сохранится, то россияне наконец-то потеряют Бахмут, ведь ВСУ создают все условия, чтобы достичь этой цели.

Также недавно военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина рассказывал о том, что когда ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", россиянам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики. При этом говорить о готовности к оперативному окружению Бахмута пока рано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Горловка Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны