ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении. В частности, наши бойцы уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, что значительно усложнило логистику российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Динамически происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций", - рассказал Евлаш.

По его словам, россияне не отказываются от своих целей полностью захватить Луганскую и Донецкую области. В частности, на Бахмутском направлении враг сейчас интенсивно пытается вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещиевке, ведь они очень важны для обороны Бахмута.

Расстояние из Клещиевки до Бахмута - 7 км. Обнажение этого фланга дает ВСУ возможность больше наносить артиллерийские удары по скоплению личного состава россиян, их командным пунктам и технике.

"Выход вблизи Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже получают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", - отметил Евлаш.

Фото: трасса Бахмут - Горловка (google.com)

Он также рассказал, что украинские бойцы продолжают наступательную операцию на южном фланге возле Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Евлаш добавил, что ВСУ продолжает наносить удары там, где оккупанты меньше всего этого ожидают, и значительно меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед несмотря на доминирование противника в воздухе.

По его словам, армия РФ несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем украинская в наступлении.

Окружение Бахмута

Еще в мае командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута.

При этом, в конце июля эксперт в комментарии РБК-Украина отмечал, что, несмотря на недостаток артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно, хотя сейчас город и не находится в прокрутке.

С другой стороны, если существующая динамика сохранится, то россияне наконец-то потеряют Бахмут, ведь ВСУ создают все условия, чтобы достичь этой цели.

Также недавно военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина рассказывал о том, что когда ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", россиянам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики. При этом говорить о готовности к оперативному окружению Бахмута пока рано.