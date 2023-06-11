В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного

"Это на границе Донецкой и Запорожской областей. С большой ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное. Это ниже Великой Новоселки. Сделали это воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша", - сообщил спикер.

Он рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

"Так сказать, личным примером вел за собой", - сказал Шершень.

Параллельно с этим, по его словам, шли бои за школу, именно там оккупанты имели хорошо продуманные огневые точки.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу", - сообщил спикер.

Он заявил, что входе операции удалось взять в плен шесть российских военных. Из них представители "МВД ДНР" и двое российских военнослужащих.

"Флаг вывесил боец с псевдонимом "Олимп", - подчеркнул он.

Освобождение территорий Украины

Сегодня мы сообщали, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населённого пункта Благодатное от врага.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрследующие действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные ведут на фронте наступательные и оборонные операции.

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