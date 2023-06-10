"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

Отвечая на вопрос журналиста, соответствует ли действительности заявление российского диктатора Владимира Путина о начале контрнаступления ВСУ, Зеленский сказал, что контрнаступательные операции ведутся, но он не будет говорить, на каком этапе.

"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине. На какой стадии, не буду говорить подробно", - сказал он.

Президент отметил, что все почувствуют контрнаступательные действия украинских военных. Он также подчеркнул, что не стоит доверять тем или иным Telegram-каналам и особенно российскому диктатору.

"Мне кажется, доверять надо нашим военным. Я им доверяю, я ежедневно на связи с нашими командующими, Сырский, Тарнавский, Москалев, Залужный. Все настроены положительно. Так Путину и передайте", - добавил Зеленский.

Заявление Путина

Отметим, что вчера российский диктатор Владимир Путин заговорил о якобы начале контрнаступления украинских военных. При этом он пожаловался на нехватку современного оружия у страны-агрессора.

Диктатор также попытался успокоить россиян, соврав, что оккупационные войска якобы отбивают атаки украинских защитников.

Контрнаступление Украины

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрследующие действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.