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"Шахеды" снова атакуют юг Украины: какие области под угрозой

Вторник 12 декабря 2023 20:10
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"Шахеды" снова атакуют юг Украины: какие области под угрозой Фото: "Шахеды" снова атакуют юг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Южные области находятся под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По данным ВС, несколько групп российских ударных дронов направляются в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

&quot;Шахеды&quot; снова атакуют юг Украины: какие области под угрозойФото: карта воздушных тревог (скриншот)

На этом фоне глава Одесской ОВА призвал жителей Белгород-Днестровского района не игнорировать воздушную тревогу и находится в безопасных местах до отбоя.

Также в 19:03 российские беспилотники фиксировали в Херсонской области. Сначала они направлялись в сторону Николаевской области, а затем - Кировоградской.

Обновлено 20:26

В Саратском районе Одесской области фиксируют группу дронов россиян, сообщили Воздушные силы. Она движется в северном направлении.

При этом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области летит очередная группа "Шахедов".

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего являются объекты гражданской инфраструктуры.

Последняя такая атака произошла сегодня, 12 декабря, ночью. Тогда враг применил 15 ударных беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить девять дронов россиян.

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