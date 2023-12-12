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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Одесса, Вторник 12 декабря 2023 21:01
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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 12 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

Военные рассказали о том, что группа "Шахедов" летит в сторону Одессы. При этом позже они уточнили, что идет боевая работа.

В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревогиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - подчеркнул Кипер.

Атака дронов на юг

Напомним, сегодня, 12 декабря, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Вражеские беспилотники фиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, в Одесской области заметили несколько групп вражеских беспилотников.

Местные власти неоднократно призывали жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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