В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Одессе сегодня, 12 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

Военные рассказали о том, что группа "Шахедов" летит в сторону Одессы. При этом позже они уточнили, что идет боевая работа.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - подчеркнул Кипер.

Атака дронов на юг

Напомним, сегодня, 12 декабря, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Вражеские беспилотники фиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, в Одесской области заметили несколько групп вражеских беспилотников.

Местные власти неоднократно призывали жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.