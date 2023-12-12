В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
В Одессе сегодня, 12 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
Военные рассказали о том, что группа "Шахедов" летит в сторону Одессы. При этом позже они уточнили, что идет боевая работа.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - подчеркнул Кипер.
Атака дронов на юг
Напомним, сегодня, 12 декабря, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.
Вражеские беспилотники фиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
В частности, в Одесской области заметили несколько групп вражеских беспилотников.
Местные власти неоднократно призывали жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
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