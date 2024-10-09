В ВСУ рассказали, когда россияне начнут штурмы на Запорожском направлении

"Что касается того, начали ли (оккупанты - ред.) свои уже более активные штурмовые действия на направлениях на Запорожье. Это возле Работино и возле Приютного. Пока еще они не начали эти штурмы. Но хочу сказать, что враг сосредоточивает уже на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп", - сказал Волошин.

По его словам, враг проводит рекогносцировку, разведывательно-поисковые действия, чтобы провести разведку и выявить передний край украинских войск, где у них огневые средства.

"И в обозримом будущем - это будет примерно 3-5 дней, а то и до недели, начнет вести эти штурмовые действия малыми группами пехоты для того, чтобы захватить определенные наши позиции и улучшить свое тактическое положение, изменив в свою пользу конфигурацию боевого столкновения" , - рассказал спикер.

Он отметил, что в настоящее время создание наступательных группировок врага украинская разведка не обнаружила.

"То есть сейчас штурмовые группы эти формируются из частей и соединений российских, которые действуют на этом направлении. Там, кроме того, создаются еще такие подразделения, которые будут проводить закрепления. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут совершать штурмы, а за ними дальше будут следовать группы закрепления, которые будут держать захваченные позиции, рубежи", - пояснил Волошин.