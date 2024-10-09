В ВСУ рассказали, когда россияне начнут штурмы на Запорожском направлении

Российские войска могут начать штурмовые действия в Запорожском направлении примерно через неделю. В настоящее время оккупанты проводят разведывательно-поисковые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Что касается того, начали ли (оккупанты - ред.) свои уже более активные штурмовые действия на направлениях на Запорожье. Это возле Работино и возле Приютного. Пока еще они не начали эти штурмы. Но хочу сказать, что враг сосредоточивает уже на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп", - сказал Волошин.
По его словам, враг проводит рекогносцировку, разведывательно-поисковые действия, чтобы провести разведку и выявить передний край украинских войск, где у них огневые средства.
"И в обозримом будущем - это будет примерно 3-5 дней, а то и до недели, начнет вести эти штурмовые действия малыми группами пехоты для того, чтобы захватить определенные наши позиции и улучшить свое тактическое положение, изменив в свою пользу конфигурацию боевого столкновения" , - рассказал спикер.
Он отметил, что в настоящее время создание наступательных группировок врага украинская разведка не обнаружила.
"То есть сейчас штурмовые группы эти формируются из частей и соединений российских, которые действуют на этом направлении. Там, кроме того, создаются еще такие подразделения, которые будут проводить закрепления. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут совершать штурмы, а за ними дальше будут следовать группы закрепления, которые будут держать захваченные позиции, рубежи", - пояснил Волошин.
Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, захватчики собирают личный состав и автомобильную технику.
Тем временем глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечал, что российские войска могут попытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако наращивание сил врага на этом участке фронта пока вряд ли возможно.
Вчера в Силах обороны юга рассказали, что российские оккупанты перебрасывают штурмовые группы в Работино. Также в этом направлении враг проводит разведывательно-поисковые действия.
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