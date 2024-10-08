Россияне перебрасывают штурмовые группы в Работино, - ВСУ
Российские оккупанты перебрасывают штурмовые группы в Работино Запорожской области. Также на этом направлении враг проводит разведывательно-поисковые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Сейчас здесь ведется контрбатарейная борьба, пока массированных штурмовых действий противника нет. Но мы прогнозируем, что они, вероятно, могут начаться в ближайшее время, потому что противник уже перебрасывает на передовые позиции свои штурмовые группы, проводит занятия с личным составом, проводит рекогносцировку, а также так называемые разведывательно-розыскные действия", - рассказал Волошин.
По его словам, на этом направлении россияне наносят удары артиллерией, армейской и штурмовой авиацией, неуправляемыми авиаракетами, а также дронами.
Враг имел успех у Угледара и теперь пытается перегруппировать свои силы и средства, подготовиться к проведению дальнейших штурмовых действий и продолжать их на так называемом Работинском выступе.
Отвечая на вопрос, фиксируются ли в зоне ответственности так называемые "бонсай-штурмы" (попытки прорывов куда-нибудь, чтобы просто там закрепиться), Волошин отметил, что сейчас на их направлении такого нет.
На Херсонском и Приднепровском направлениях, по его словам, также около десяти дней не было активных боевых действий. Но уже через два дня россияне провели там 6-7 штурмов и продолжают штурмовые действия.
В то же время спикер отметил, что на направлении юга Украины не выявлено подготовки наступательных крупных группировок.
"Сейчас на нашем направлении не обнаружена какая-либо подготовка наступательных крупных группировок. Но противник готовится вести штурмовые действия небольшими группами пехоты. Что касается тяжелой бронированной техники, она у противника есть, но пока не фиксируется ее какая-то переброска в этом направлении", - рассказал он.
Ситуация в Запорожском направлении
Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, захватчики собирают личный состав и автомобильную технику.
В то же время, по словам военного эксперта Александра Коваленко, российская армия активизировалась на Запорожском направлении, но масштабного наступления с целью захвата Запорожья не будет.
Тем временем, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что российские войска могут попытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако наращивание сил врага на этом участке фронта пока вряд ли возможно.
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