Россияне перебрасывают штурмовые группы в Работино, - ВСУ

Российские оккупанты перебрасывают штурмовые группы в Работино Запорожской области. Также на этом направлении враг проводит разведывательно-поисковые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Сейчас здесь ведется контрбатарейная борьба, пока массированных штурмовых действий противника нет. Но мы прогнозируем, что они, вероятно, могут начаться в ближайшее время, потому что противник уже перебрасывает на передовые позиции свои штурмовые группы, проводит занятия с личным составом, проводит рекогносцировку, а также так называемые разведывательно-розыскные действия", - рассказал Волошин.

По его словам, на этом направлении россияне наносят удары артиллерией, армейской и штурмовой авиацией, неуправляемыми авиаракетами, а также дронами.

Враг имел успех у Угледара и теперь пытается перегруппировать свои силы и средства, подготовиться к проведению дальнейших штурмовых действий и продолжать их на так называемом Работинском выступе.

Отвечая на вопрос, фиксируются ли в зоне ответственности так называемые "бонсай-штурмы" (попытки прорывов куда-нибудь, чтобы просто там закрепиться), Волошин отметил, что сейчас на их направлении такого нет.

На Херсонском и Приднепровском направлениях, по его словам, также около десяти дней не было активных боевых действий. Но уже через два дня россияне провели там 6-7 штурмов и продолжают штурмовые действия.

В то же время спикер отметил, что на направлении юга Украины не выявлено подготовки наступательных крупных группировок.

"Сейчас на нашем направлении не обнаружена какая-либо подготовка наступательных крупных группировок. Но противник готовится вести штурмовые действия небольшими группами пехоты. Что касается тяжелой бронированной техники, она у противника есть, но пока не фиксируется ее какая-то переброска в этом направлении", - рассказал он.