Возможно ли масштабное наступление россиян на Запорожском направлении: что говорят в ВСУ

Российские войска могут попытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако наращивание сил врага на этом участке фронта вряд ли возможно.

"Для того чтобы открыть новое направление, нужно как минимум накопить количество несколько тысяч, в среднем 40-50 тысяч дополнительного количества личного состава. То есть это им нужно либо провести мобилизацию, либо я не знаю, какой способ, еще кому что, обещать, или кого-то напугать, чтобы резко увеличить такое количество российской армии", - сказал Тимочко.

По его словам, стратегические резервы россияне подтянули уже на линию фронта. Поэтому резко нарастить силы на конкурентном направлении, не снимая войска с других, вряд ли удастся.

"Восстановить новые наступательные действия на Запорожском направлении они могут попробовать, я не отрицаю. Но это будет означать, что они заставят либо резко усилить контингент, либо очень снизить военные, вернее, контингент в Крыму, потому что придется оттуда тянуть резервы", - отметил представитель ВСУ.

Он напомнил, что Херсонско-Запорожское направление, в частности Крынки, были для них безумной проблемой.

"А это небольшое село, которое ВСУ удерживали сколько времени. И тут начинать новую атаку на Запорожском направлении? Тем более на направлении, где было одно время, наше контрнаступление, где все закопано с обеих сторон, зарыто... Они могут отважиться и могут пробовать", - добавил Тимочко.

По его словам, некоторая активизация российских войск, которая наблюдается в районе Работино, Старомайорского, может свидетельствовать и как о попытке сыграть какую-нибудь активизацию для того, чтобы не давать ВСУ по этим направлениям тянуть войска на более активные линии фронта. А может быть, что действительно проводится какая-то разведка боем, так называемое "прощупывание нашей обороны".

"Действительно ли ситуация на Запорожском направлении может резко измениться мне на данном этапе трудно сказать. Как отвлекающий удар, да. Они могут провести это однозначно. Но говорить о каком-то резком наращивании сил и войск сейчас на Запорожском направлении в ближайшее время Россия сможет организовать, вряд ли", - отметил Тимочко.