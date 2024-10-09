У ЗСУ розповіли, коли росіяни розпочнуть штурми на Запорізькому напрямку

Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Щодо того, чи почали (окупанти - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав Волошин.
За його словами, ворог проводить рекогносцировку, розвідувально-пошукові дії, щоб провести розвідку і виявити передній край українських військ, де у них вогневі засоби.
"І в недалекому майбутньому - це буде приблизно 3-5 днів, а то і до тижня, розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення", - розповів речник.
Він зазначив, що наразі створення наступальних угрупувань ворога українська розвідка не виявила.
"Тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин і з'єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть іти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції, рубежі", - пояснив Волошин.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що російські війська готуються до посилення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, загарбники збирають особовий склад та автомобільну техніку.
Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначав, що російські війська можуть спробувати відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак нарощування сил ворога на цій ділянці фронту наразі навряд чи можливе.
Вчора у Силах оборони півдня розповіли, що російські окупанти перекидають штурмові групи до Роботиного. Також на цьому напрямку ворог проводить розвідувально-пошукові дії.
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