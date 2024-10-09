У ЗСУ розповіли, коли росіяни розпочнуть штурми на Запорізькому напрямку

"Щодо того, чи почали (окупанти - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав Волошин.

За його словами, ворог проводить рекогносцировку, розвідувально-пошукові дії, щоб провести розвідку і виявити передній край українських військ, де у них вогневі засоби.

"І в недалекому майбутньому - це буде приблизно 3-5 днів, а то і до тижня, розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення", - розповів речник.

Він зазначив, що наразі створення наступальних угрупувань ворога українська розвідка не виявила.

"Тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин і з'єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть іти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції, рубежі", - пояснив Волошин.