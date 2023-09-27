ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ рассказали, как ухудшение погоды скажется на использовании танков Abrams

Украина, Среда 27 сентября 2023 19:40
UA EN RU
В ВСУ рассказали, как ухудшение погоды скажется на использовании танков Abrams Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные начнут использовать танки Abrams как только придет время и позволят тактические условия. Ухудшение погоды может на это повлиять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, как только наступит время и будут тактические условия для этого, чтобы применить танки Abrams, они обязательно войдут в бой.

"Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким скажем сюрпризом однако", - сказал Евлаш.

Ухудшение погоды повлияет на использование Abrams

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ уточнил, что сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и соответственно на использовании новых танков на поле боя.

"Однако как мы помним даже с прошлого года наступление и боевые действия с этим не закончатся", - добавил Евлаш.

Он уточнил, что боевые действия в любом случае продолжатся, просто необходимо будет учитывать туман или погодные условия и планировать операцию в соответствии уже с обстоятельствами, которые сложатся.

Танки Abrams для Украины

В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии. На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно издание The Messenger сообщило, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных танков M1 Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом
Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне