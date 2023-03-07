ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы с обеих сторон. На выходных украинские силы, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений русских на северную часть города.

По данным британской разведки, российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины примерно 2 марта. Кроме того, грязь, вероятно, мешает украинским силам пополнять запасы, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог

"Публичные разногласия между группой "Вагнера" и Министерством обороны России по поводу распределения боеприпасов подчеркивают сложность поддержания высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их нынешней тактикой", - отмечают в Минобороны Британии.