Ночная воздушная атака РФ по Украине: Силы обороны уничтожили почти все "Шахеды"

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе и баллистические ракеты. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

В утренней сводке в военном командовании отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 15 "Шахедов".

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены", - рассказали в Генштабе.

Но враг бил не только "Шахедами", но и баллистикой. Как рассказал генерал Олещук, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину также 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской обл. (РФ).

Он уточнил, что 16 ударных дронов противник запускал из мыса Чауда (оккупированный Крым) и Курской обл. (РФ).

Детали боевой работы по отражению атаки

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - отметил генерал.

Командующий ВС также рассказал, что этой ночью защитниками неба сбиты 15 "Шахедов" в четырех регионах:

Николаевской,

Одесской,

Киевской,

Черкасской областях.

Напомним, перед тем в Военно-Морских Силах информировали, что их военнослужащие этой ночью "приземлили" четыре дрона-камикадзе противника в небе над Николаевской областью.

Кроме того, перед тем о сбитии всех вражеских ударных беспилотников над столицей информировали в Киевской областной военной администрации, однако точное количество уничтоженных воздушных целей противника над Киевом тогда не указывалось.

Атака "Шахедов" по Украине ночью 23 апреля

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине. Враг применил несколько групп "Шахедов", и воздушная тревога была объявлена в ряде областей страны.

Позже стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, силы и средства ПВО отражали вражескую атаку и в Киеве, в столице были слышны взрывы.

Как выяснилось, что в Одессе из-за российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека, из них - трое детей. Также известно, что пострадали 7 человек, среди которых два ребенка.

Добавим, уже под утро в Киевской ГВА проинформировали, что ПВО в столице уничтожило все вражеские дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по Киеву. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.