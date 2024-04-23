Удар "Шахедов": в Одессе повреждены дома и произошел пожар, много пострадавших
В Одессе в результате вражеского воздушного удара в ночь на 23 апреля были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. На месте было спасено более 30 человек, однако есть и пострадавшие, в том числе дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание", - рассказали военные.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки врага по городу с применением "Шахедов".
"Предварительно известно о 7 пострадавших", - говорится в заявлении пресс-службы оперативного командования сил "Юг".
По уточненной информации, в Одессе были спасены 34 человека, из них - трое детей.
Также военные добавили, что среди семи пострадавших есть двое детей.
Обновлено в 04:45
Как рассказали в Одесской мэрии, пострадали не менее 14 квартир.
"На месте ГСЧС, Муниципальная варта, другие экстренные службы помогают спасать людей. Уже известно о 7 пострадавших. Предварительно без погибших", - сообщил городской голова Геннадий Труханов.
В мэрии добавили, что Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и помощи пострадавшим одесситам.
Также в Одесской мэрии обнародовали фото последствий атаки "Шахедов" по городу этой ночью.
Обновлено в 04:58
Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.
Чиновник подтвердил данные, что из-за атаки россиян с применением ударных дронов по Одесской области в городе были повреждены жилые дома, произошло возгорание, и что спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей.
"Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 - дети. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.
В ОВА также показали фото последствий атаки по Одессе.
Ночная атака "Шахедов" 23 апреля
Напомним, этой ночью росармия снова запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" для ударов по Украине. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Защитники неба фиксировали несколько групп ударных беспилотников противника. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области.
Кроме того, этой ночью в Одессе был слышен взрыв.
Также стало известно о работе ПВО в Киеве, также в столице были слышны взрывы.
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