За сутки РФ потеряла более 1400 солдат и 100 единиц автомобильной техники, - Генштаб

За последние сутки с 26 на 27 октября потери РФ на фронте составили 1440 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 39 артсистем и 100 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего дня, 26 октября, на фронте с начала суток произошло 159 боев. Самыми горячими были Покровское и Кураховское направление. На них зафиксировали по 40 боевых столкновений.

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