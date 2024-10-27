За сутки РФ потеряла более 1400 солдат и 100 единиц автомобильной техники, - Генштаб
Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки с 26 на 27 октября потери РФ на фронте составили 1440 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 39 артсистем и 100 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 689 040 (+1440) человек;
- танков - 9113 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 355 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 19 821 (+39) ед.;
- РСЗО - 1240 ед.;
- средства ПВО - 984 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 799 (+73) ед.;
- крылатых ракет - 2625 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 560 (+100) ед;
- специальной техники - 3542 (+1) ед.
Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего дня, 26 октября, на фронте с начала суток произошло 159 боев. Самыми горячими были Покровское и Кураховское направление. На них зафиксировали по 40 боевых столкновений.
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