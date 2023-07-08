ВСУ начали новую волну контратак в Запорожской области: карты боев ISW

Продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении и админграницы Донецкой и Запорожской областей. Украинские войска приступили к новой волне контратак на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Пентагоне заявили, что украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, а делать выводы о контрнаступлении пока рано.

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