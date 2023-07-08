ЗСУ розпочали нову хвилю контратак в Запорізькій області: карти боїв ISW

Тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей. Українські війська розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Пентагоні заявили, що українські захисники наразі намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, а робити висновки про контрнаступ поки що зарано.

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