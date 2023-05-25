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Невиданные масштабы. В МВД рассказали о приоритетных участках для разминирования

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 12:51
Невиданные масштабы. В МВД рассказали о приоритетных участках для разминирования Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Украина считает приоритетными участками для разминирования трассы под линиями электропередач, а также поля, чтобы обеспечить безопасность аграриям.

Об этом в интервь РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, скорость разминирования будет зависеть от площади и интенсивности заминирования. Так, на данный момент потенциально заминированные территории не предназначены для жизни людей.

Причем речь идет не только о жилых и частных домах, но и об административных зданиях, которые уже были разминированы, например, когда были выбиты россияне из Херсонской области.

"Сколько мин прилетает каждый день на то же побережье Херсонской области - мы знаем, каждый день поступают соответствующие данные. И эти территории нужно будет заново обследовать. То есть раз мы разминировали, туда снова что-то прилетело, нужно будет еще раз разминировать", - сказал он.

Глава МВД отметил, что глубина разминирования - это достаточно длительный процесс, поэтому Украина сотрудничает с международными партнерами, которые предоставляют дистанционные машины механизированного разминирования для разминирования гектаров полей. По его словам, к концу года ожидается около 35 таких машин только для МВД.

К тому же, Кабмин ведет переговоры о предоставлении дополнительных машин. Он также надеется, что украинская промышленность в этом году сможет предоставить больше транспортных средств, которые будут использоваться для разминирования.

"Но в первую очередь мы должны понимать - мы должны разминировать трассы под линиями электропередач, например те, которые в Харьковской области - это 12 тысяч километров. Представьте, какой ресурс должен быть", - сказал он.

Клименко отметил, что Украина понимает необходимость разминирования полей, ведь должна гарантировать аграриям, что эта территория уже разминирована.

При этом он напомнил о многочисленных новостях о взрывах на вражеских взрывчатках. Однако разминировать все сразу нет ресурса. К тому же, разминирование не может проходить на всех территориях из-за постоянных обстрелов со стороны России. Так, например, Черниговская и Сумская области каждый день обстреливаются на глубину до 20 км как из артиллерии, так и минометов. А ракеты прилетают куда угодно.

"Эта проблема будет обсуждаться в Брюсселе на встрече министров внутренних дел. Разминирование будет одной из главных тем, чтобы мир понимал масштабы происходящей у нас трагедии. Работы впереди очень много и масштабы мы даже не представляем. А еще есть леса, есть море, реки, которые мы уже начинаем разминировать", - сказал он.

Разминирование Украины

Деоккупированные территории Украины значительно загрязнены взрывоопасными предметами из-за вражеских обстрелов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Страна планирует также создать коалицию государств для помощи в этой сфере.

Отметим, что на март сообщалось, что украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов россиян.

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Министерство внутренних дел Украины Клименко
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