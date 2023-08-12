Зеленский назвал площадь Украины, которая потенциально опасна из-за мин и боеприпасов

На сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное обращение главы государства.

"Всего по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Ежедневно наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов", - заявил он.

По словам президента, чем больше в Украине будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.

"Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно - создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что хочет поблагодарить всех украинских специалистов, которые занимаются разминированием.

"Реально работают на земле. Разминируют поля, территорию населенных пунктов, линии электропередачи, объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего - в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Я благодарю вас - каждого и каждую, кто очищает украинскую землю от следов российского террора", - заявил он.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

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