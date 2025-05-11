ВСУ разгромили войска врага в девяти районах: Генштаб обновил карты
За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение. ВСУ нанесли удары по девяти районах скопления оккупантов и уничтожили технику врага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Противник совершил 63 авиаудара и сбросил 96 управляемых авиабомб. Также зафиксировано более 4 тысяч артобстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня. Для поражения целей было привлечено 2470 дронов-камикадзе.
Больше всего ударам подверглись населенные пункты Черневое (Сумщина), Мирное, Сухой Яр, Поддубное, Комар (Донецкая область), Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное (Запорожье), Николаевка (Херсонщина).
Силы обороны Украины в ответ поразили девять районов сосредоточения живой силы и техники врага, артиллерийскую установку, радиолокационную станцию и еще один важный военный объект РФ.
Ситуация на направлениях:
Харьковское направление: отражены три атаки в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.
Купянское: противник безуспешно штурмовал у Кондрашовки, Синьковки и Загрызово.
Лиманский: враг совершил восемь атак в направлении Чернещины, Ольговки, Редкодуба, Нового, Зеленой Долины, Ямполовки и Копанок.
Северский: четыре попытки прорыва в районе Григорьевки и Белогоровки - отбиты.
Краматорский: девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра, Белой Горы, Майского и Предтечино.
Торецкий: 12 атак в районах Дружбы, Торецка, Щербиновки и Дилиевки.
Покровский: зафиксировано 60 атак в районах Новой Полтавки, Миролюбовки, Котляровки, Мирного, Зари, а также возле Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Даченского, Звериного, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Преображенки и Андреевки.
Новопавловский: 13 штурмов в районах Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Багатира, Шевченко и Новополя.
Гуляйпольский: 13 атак вблизи Новополя и Новоселок.
Ореховский: враг дважды штурмовал возле Степного и Новоданиловки.
Приднепровский: три попытки продвижения к позициям ВСУ - безуспешные.
Курское направление: 25 боевых столкновений, 18 авиаударов (28 КАБов), 265 артобстрелов, из них три - РСЗО.
Потери РФ
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 55 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
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