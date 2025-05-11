Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб

За последние сутки с 10 на 11 мая, потери армии России на войне против Украины составили 1310 солдат и одна система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

Воздушная атака БпЛА

В полночь 11 мая завершился срок действия перемирия, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным 8 мая.

Ночью агрессор запустил ударные БпЛА по Украине одновременно с нескольких направлений.

Около 06:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по "Шахедам".

Тем временем на фронте Силы обороны продвинулись в Курской области, но россияне имели успех в Донецкой области.

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