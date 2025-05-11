Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб
Фото: россияне потеряли много техники на войне с Украиной за последние сутки (facebook com/MinistryofDefenceUA)
За последние сутки с 10 на 11 мая, потери армии России на войне против Украины составили 1310 солдат и одна система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 965 890 (+1310) человек ликвидировано;
- танков - 10 792 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 446 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 27 670 (+33) ед;
- РСЗО - 1381 (+1) ед;
- средства ПВО - 1159 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 537 (+55) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 947 (+117) ед;
- специальной техники - 3878 (+3) ед.
Воздушная атака БпЛА
В полночь 11 мая завершился срок действия перемирия, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным 8 мая.
Ночью агрессор запустил ударные БпЛА по Украине одновременно с нескольких направлений.
Около 06:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по "Шахедам".
Тем временем на фронте Силы обороны продвинулись в Курской области, но россияне имели успех в Донецкой области.
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