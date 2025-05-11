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Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб

Воскресенье 11 мая 2025 08:07
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Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб Фото: россияне потеряли много техники на войне с Украиной за последние сутки (facebook com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 10 на 11 мая, потери армии России на войне против Украины составили 1310 солдат и одна система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 965 890 (+1310) человек ликвидировано;
  • танков - 10 792 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 446 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 27 670 (+33) ед;
  • РСЗО - 1381 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1159 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 537 (+55) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 947 (+117) ед;
  • специальной техники - 3878 (+3) ед.

Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб

Воздушная атака БпЛА

В полночь 11 мая завершился срок действия перемирия, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным 8 мая.

Ночью агрессор запустил ударные БпЛА по Украине одновременно с нескольких направлений.

Около 06:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по "Шахедам".

Тем временем на фронте Силы обороны продвинулись в Курской области, но россияне имели успех в Донецкой области.

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Россияне потеряли за сутки 1310 солдат и 163 единицы техники, - Генштаб
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