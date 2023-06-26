ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW

В районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
Ночью, 26 июня, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе. Работали силы противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.
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