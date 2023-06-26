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ЗСУ розгромили підрозділи російської армії в районі Бахмута: карти боїв ISW

Фото: ЗСУ розгромили росіян поблизу Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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"Південна вісь"


Вночі, 26 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі. Працювали сили протиповітряної оборони. Повітряна тривога була оголошена в низці областей України.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ