ЗСУ розгромили підрозділи російської армії в районі Бахмута: карти боїв ISW

В районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Вночі, 26 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі. Працювали сили протиповітряної оборони. Повітряна тривога була оголошена в низці областей України.
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