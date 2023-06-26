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В Одессе раздались взрывы: работает ПВО

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Понедельник 26 июня 2023 02:13
В Одессе раздались взрывы: работает ПВО Фото: в Одессе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одессе раздались взрывы ночью, 26 июня. В ряде регионов Украины объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Работа ПВО в Одессе

"Ничего не снимаем и не мешаем боевой работе наших подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, ПВО" - заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Оперативном Командовании "Юг" отметили, что в Одесской области работает противовоздушная оборона. Людей призывали находиться в укрытиях во время тревоги или пользоваться правилом "двух стен"

"Идет боевая работа, работает ПВО, в том числе над городом", - сообщает ОК "Юг".

Атака ракетами и дронами на Одесскую область

В Одесской районной военной администрации сообщили, что россияне атакуют область ударными беспилотниками и ракетами.

Удары россиян по Одессе

Российская оккупационная армия ночью, 22 июня, атаковала Одесскую область "шахедами". Силы ПВО уничтожили три воздушные цели, однако есть и попадание.

Также, 19 июня, оккупанты нанесли удар по Одесской области, тогда силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, в том числе ракеты "Калибр".

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Одесса Взрыв ПВО воздушная тревога
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