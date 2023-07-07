ВСУ делают невозможное, но это требует постоянной помощи союзников, - Данилов

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

"В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", - пишет Данилов.

По словам секретаря СНБО, Вооруженные силы осуществляют уникальные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам. Ни одна армия НАТО не имеет соответствующего опыта, который получили ВСУ. В то же время приоритетом для Украины является жизнь наших военных. Сегодня мы имеем значительно меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне.

"Но чудо украинской стойкости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Этот вопрос - один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства. И чтобы не забывать: Россия - Карфаген современности и будет разрушена", - добавил Данилов.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный Штаб, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Согласно данным Института изучения войны, Вооруженные силы ведут наступательные действия на Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 232 810 единиц личного состава.