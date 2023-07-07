ВСУ ведут наступление на трех направлениях фронта и уничтожают вооружение оккупантов, - ISW
Украинские военные продолжают вести наступательные действия на трех участках фронта. Они уничтожают позиции оккупантов и их вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские войска ведут наступательные действия в Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях. ВСУ продвинулись к западной окраине Клещиевки, примерно в 5 километрах юго-западнее Бахмута.
Также есть успех на западе Донецкой области южнее Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что только за минувшие сутки украинские силы уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Таврическом направлении и подтвердили, что удар по Макеевке 4 июля был эффективным примером уничтожения российской артиллерии и техники.
Основные выводы:
Российские и украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной.
Визуальные доказательства подтверждают, что по состоянию на 6 июля украинские силы продвинулись юго-западнее Бахмута.
Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
Украинские войска проводили контрнаступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.
Оккупационные власти продолжают попытки насильственной ассимиляции украинских правовых и культурных традиций в российскую систему на оккупированных территориях.
ВСУ имеют успех в районе Клищиевки
Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.
Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о тактическом значении Клищиевки.
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