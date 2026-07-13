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ВСУ провели уникальную операцию на Кинбурнской косе (видео)

10:58 13.07.2026 Пн
2 мин
Зачем морской беспилотник доставил робота на позиции врага?
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ впервые использовали морскую платформу для высадки боевого робота (коллаж РБК-Україна)

Бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны впервые в мире взорвали на оккупированный врагом берег наземный роботизированный комплекс с помощью управляемой морской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук 123-й отдельной бригады территориальной обороны.

Уникальная операция на Кинбурнской косе

Военные доставили и высадили наземный роботизированный комплекс (НРК) на оккупированный берег Кинбурнской косы Николаевской области. Операцию провели под руководством командира 123-й отдельной бригады территориальной обороны полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гипика.

В бригаде отметили, что еще недавно такая миссия казалась делом будущего.

"Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, взорван на оккупированную землю родного края и применен для выполнения боевого задания", - говорится в сообщении бригады.

Не эксперимент, а новая тактика

В бригаде подчеркнули, что это не техническая игрушка, а новый подход к ведению боевых действий. Теперь риск вместо человека берет на себя машина.

Беспилотный плот с роботизированным комплексом позволил доставить технику туда, где каждый метр берега опасен , а риск для человека слишком высок.

Напомним, за сутки на фронте Силы беспилотных систем уничтожили и поразили 1725 единиц техники и личного состава врага.

Украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери оккупационным силам ежедневно.

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