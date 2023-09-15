ВСУ провели штурмы на нескольких направлениях и продвинулись: карты боев ISW

Украинские войска провели штурмы на Шахтерском и Мелитопольском направлении. Также ВСУ добились неопределенных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Опубликованные 13 сентября геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 12 сентября российские войска продвигались к западу от Лимана Первого.

Российские источники утверждали, что войска РФ совершили неопределенное наступление между Петропавловкой и Синьковкой и продолжили атаковать вблизи Синьковки, Новоегоровки и Серебрянского леса.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия северо-восточнее Берестового и возле Белогоровки.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 14 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы добились неопределенных частичных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Несколько российских военкоров утверждали, что украинские войска продвигаются вблизи Клещиевки и занимают районы на юго-западной окраине населенного пункта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Андреевке украинские силы добились неизвестных успехов, а в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

13 сентября начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш сообщил, что украинские силы заставляют российские войска отойти с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Василовки. Российский "военкор" заявил, что украинские войска атаковали части 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ в районе Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Богдановки. Российские источники говорят , что силы РФ, обороняющиеся к югу от Бахмута, не имеют достаточного персонала для проведения ротаций.

В последнее время украинские войска вели наступательные действия на участке Авдеевка-Донецк и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к востоку от железнодорожной линии к северу от Красногоровки.

Российский "военкор" заявил, что 13 сентября украинские войска совершили обстрел вблизи Опытного.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки, Ласточкиного и Марьинки, а также, что оккупанты 14 раз безуспешно пытались вытеснить украинские силы с позиций у Марьинки.

13 сентября Маляр сообщила, что российские войска значительно увеличили количество обстрелов вокруг Авдеевки и Марьинки.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжили штурм на Шахтерском направлении в районе границы Донецко-Запорожской областей.

В Минобороны РФ утверждали, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ якобы отразили украинскую атаку у Новомайорского и Новодонецка.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали штурм вблизи Роботиного, Новопрокопки и Вербового.

Российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Вербового.