ВСУ провели штурмы на нескольких направлениях и продвинулись: карты боев ISW
Украинские войска провели штурмы на Шахтерском и Мелитопольском направлении. Также ВСУ добились неопределенных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Опубликованные 13 сентября геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 12 сентября российские войска продвигались к западу от Лимана Первого.
Российские источники утверждали, что войска РФ совершили неопределенное наступление между Петропавловкой и Синьковкой и продолжили атаковать вблизи Синьковки, Новоегоровки и Серебрянского леса.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия северо-восточнее Берестового и возле Белогоровки.
Бои в Донецкой области
Украинские войска 14 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы добились неопределенных частичных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
Несколько российских военкоров утверждали, что украинские войска продвигаются вблизи Клещиевки и занимают районы на юго-западной окраине населенного пункта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Андреевке украинские силы добились неизвестных успехов, а в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.
13 сентября начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш сообщил, что украинские силы заставляют российские войска отойти с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Василовки. Российский "военкор" заявил, что украинские войска атаковали части 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ в районе Бахмута.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Богдановки. Российские источники говорят, что силы РФ, обороняющиеся к югу от Бахмута, не имеют достаточного персонала для проведения ротаций.
В последнее время украинские войска вели наступательные действия на участке Авдеевка-Донецк и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к востоку от железнодорожной линии к северу от Красногоровки.
Российский "военкор" заявил, что 13 сентября украинские войска совершили обстрел вблизи Опытного.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки, Ласточкиного и Марьинки, а также, что оккупанты 14 раз безуспешно пытались вытеснить украинские силы с позиций у Марьинки.
13 сентября Маляр сообщила, что российские войска значительно увеличили количество обстрелов вокруг Авдеевки и Марьинки.
"Южная ось"
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжили штурм на Шахтерском направлении в районе границы Донецко-Запорожской областей.
В Минобороны РФ утверждали, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ якобы отразили украинскую атаку у Новомайорского и Новодонецка.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали штурм вблизи Роботиного, Новопрокопки и Вербового.
Российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Вербового.
"Военкор" из РФ утверждал, что украинские силы продолжали ограниченную активность на левом (восточном) берегу Херсонской области 14 сентября. Он заявил, что украинские силы продолжают действовать на острове Казацкий, но не пытаются продвигаться дальше вглубь из-за сильного артиллерийского огня России в этом районе.
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