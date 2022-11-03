ВСУ против "Шахедов". Эксперт объяснил, влияет ли непогода на сбивание дронов

Ухудшение погодных условий вряд ли уменьшит использование россиянами дронов "Shahed-136". Однако для противовоздушной обороны Украины это несет некоторые сложности.

В чем причина

Как объяснил изданию эксперт, эти дроны-камикадзе наводятся на цели с помощью GPS-навигации, а потому погода здесь не будет играть роли, а вот что касается работы ПВО, то из-за ухудшения погодных условий сбивать такие цели гораздо сложнее.

"Потому что наиболее эффективный и не слишком дорогой вариант сбивания этих дронов - это использование прожекторов и крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, ведь использование против них ракет не очень рационально и дорогостоящее дело. Ведь ракеты стоят гораздо больше, чем иранские дроны-камикадзе, которыми пользуются россияне", - отметил Селезнев.

"Интенсивность запусков зависит от поставок"

По поводу интенсивности использования БПЛА, эксперт подчеркивает, что в этом случае все зависит от объемов их поставки из Ирана в РФ.

"Знаем, что более 300 "Shahed-136" россияне уже использовали, но некоторые эксперты отмечают, что еще около 1000 единиц должна получить Россия в рамках двусторонней договоренности с Ираном", - обратил внимание Селезнев.

В связи с чем, по его словам, не исключено, что войска РФ будут активно использовать эти дроны, ведь они являются дешевыми заменителями крылатых и баллистических ракет.

"Поскольку эти "Shahed-136" намного дешевле, но повреждения вследствие их ударов достаточно серьезны. И мы видим, что начиная с 10 октября оккупанты использовали в большинстве дроны-камикадзе для атак на объекты критической энергетической инфраструктуры нашей страны", - говорит Селезнев.

Он отметил, необходимо учитывать то, что у россиян в определенной степени недостаточно крылатых ракет, но они имеют возможность использовать эти иранские дроны.

"Поэтому не уверен, что они снизят эту активность в связи с ухудшением погодных условий. Это разве что могут помешать задержки в логистике, это может снизить запуски врагом этих БПЛА", - подытожил эксперт.