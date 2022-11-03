ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ против "Шахедов". Эксперт объяснил, влияет ли непогода на сбивание дронов

Новина українською →
Киев, Четверг 03 ноября 2022 16:03
ВСУ против "Шахедов". Эксперт объяснил, влияет ли непогода на сбивание дронов Фото: непогода усложняет сбивание иранских дронов "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ухудшение погодных условий вряд ли уменьшит использование россиянами дронов "Shahed-136". Однако для противовоздушной обороны Украины это несет некоторые сложности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

В чем причина

Как объяснил изданию эксперт, эти дроны-камикадзе наводятся на цели с помощью GPS-навигации, а потому погода здесь не будет играть роли, а вот что касается работы ПВО, то из-за ухудшения погодных условий сбивать такие цели гораздо сложнее.

"Потому что наиболее эффективный и не слишком дорогой вариант сбивания этих дронов - это использование прожекторов и крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, ведь использование против них ракет не очень рационально и дорогостоящее дело. Ведь ракеты стоят гораздо больше, чем иранские дроны-камикадзе, которыми пользуются россияне", - отметил Селезнев.

"Интенсивность запусков зависит от поставок"

По поводу интенсивности использования БПЛА, эксперт подчеркивает, что в этом случае все зависит от объемов их поставки из Ирана в РФ.

"Знаем, что более 300 "Shahed-136" россияне уже использовали, но некоторые эксперты отмечают, что еще около 1000 единиц должна получить Россия в рамках двусторонней договоренности с Ираном", - обратил внимание Селезнев.

В связи с чем, по его словам, не исключено, что войска РФ будут активно использовать эти дроны, ведь они являются дешевыми заменителями крылатых и баллистических ракет.

"Поскольку эти "Shahed-136" намного дешевле, но повреждения вследствие их ударов достаточно серьезны. И мы видим, что начиная с 10 октября оккупанты использовали в большинстве дроны-камикадзе для атак на объекты критической энергетической инфраструктуры нашей страны", - говорит Селезнев.

Он отметил, необходимо учитывать то, что у россиян в определенной степени недостаточно крылатых ракет, но они имеют возможность использовать эти иранские дроны.

"Поэтому не уверен, что они снизят эту активность в связи с ухудшением погодных условий. Это разве что могут помешать задержки в логистике, это может снизить запуски врагом этих БПЛА", - подытожил эксперт.

Напомним, как ранее сообщили в СМИ, Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия , включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

При этом недавно в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136".

Сейчас россияне продолжают терроризировать мирные города Украины этими БПЛА, постоянно атакуя объекты украинской инфраструктуры.

Впрочем, в Офисе президента Украины отметили, Россия делала ставку на то, что Украина будет тратить большие деньги на уничтожение иранских дронов силами ПВО, но просчиталась, потому что украинцами "очень быстро были найдены рецепты".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран ПВО Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины