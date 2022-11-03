ЗСУ проти "Шахедів". Експерт пояснив, чи впливає негода на збиття дронів
Погіршення погодних умов навряд чи зменшить використання росіянами дронів "Shahed-136". Однак для протиповітряної оборони України це несе деякі складнощі.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
В чому причина
Як пояснив виданню експерт, ці дрони-камікадзе наводяться на цілі за допомогою GPS-навігації, а тому погода тут не відіграватиме ролі, а от що стосується роботи ППО, то через погіршення погодних умов збивати такі цілі набагато складніше.
"Тому що найбільш ефективний і не надто дорогий варіант збиття цих дронів - це використання прожекторів і великокаліберних кулеметів, зенітних установок, адже використання проти них ракет не дуже раціональна та дорога справа. Бо ж ракети коштують набагато більше, ніж іранські дрони-камікадзе, якими користуються росіяни", - зазначив Селезньов.
"Інтенсивність запусків залежить від поставок"
Щодо інтенсивності використання БПЛА, експерт підкреслює, в цьому випадку все залежить від обсягів їх постачання з Ірану до РФ.
"Знаємо, що більш ніж 300 "Shahed-136" росіяни вже використали, але деякі експерти відзначають, що ще близько 1000 одиниць має отримати Росія в рамках двосторонньої домовленості з Іраном", - звернув увагу Селезньов.
У зв'язку з чим, за його словами, не виключено, що війська РФ їх будуть активно використовувати ці дрони, адже вони є дешевими замінниками крилатих та балістичних ракет.
"Оскільки, ці "Shahed-136" набагато дешевші, але ушкодження внаслідок їх ударів є досить серйозними. І ми бачимо, що починаючи з 10 жовтня окупанти використовували в більшості дрони-камікадзе для атак на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни", - каже Селезньов.
Він зауважив, необхідно враховувати те, що у росіян певною мірою недостатньо крилатих ракет, але вони мають можливість використовувати ці іранські дрони.
"Тому не впевнений, що вони знизять цю активність у зв'язку з погіршенням погодних умов. Цьому хіба що можуть завадити затримки в логістиці, це може знизити запуски ворогом цих БПЛА", - підсумував експерт.
Нагадаємо, як раніше повідомили в ЗМІ, Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.
При цьому нещодавно у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136".
Наразі росіяни продовжують тероризувати мирні міста України цими БПЛА, постійно атакуючи об'єкти української інфраструктури.
Втім, в Офісі президента України зауважили, Росія робила ставку на те, що Україна витрачатиме великі гроші на знищення іранських дронів силами ППО, але прорахувалась, бо ж українцями "дуже швидко були знайдені рецепти".
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