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ВСУ продвигаются в Запорожской и Донецкой областях: свежая карта боевых действий

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Четверг 17 августа 2023 21:45
ВСУ продвигаются в Запорожской и Донецкой областях: свежая карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в Запорожской и Донецкой областях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли достичь успехов в Донецкой и Запорожской областях. Они вытеснили оккупантов возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

Согласно данным карты, наши защитники подошли вплотную к селу Работино Запорожской области. Там ведутся активные боевые действия.

Фото: продвижение ВСУ под Работино (скриншот)

Также бойцы Вооруженных сил Украины смогли продвинуться и в районе недавно деоккупированного поселка Урожайное Донецкой области. Возле населенного пункта продолжаются бои.

Фото: продвижение ВСУ под Урожайным (скриншот)

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта. На востоке они наступают под Бахмутом, а на юге - на Бердянском и Мариупольском направлениях.

В частности, им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Недавно от россиян освободили поселок Урожайное.

При этом на Лимано-Купянском направлении наступают вражеские солдаты, но безуспешно.

Более детально об обстановке под Купянском можете узнать в новом материале РБК-Украина.

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