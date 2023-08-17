ВСУ продвигаются в Запорожской и Донецкой областях: свежая карта боевых действий

Украинские военные смогли достичь успехов в Донецкой и Запорожской областях. Они вытеснили оккупантов возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap .

Согласно данным карты, наши защитники подошли вплотную к селу Работино Запорожской области. Там ведутся активные боевые действия.

Фото: продвижение ВСУ под Работино (скриншот)

Также бойцы Вооруженных сил Украины смогли продвинуться и в районе недавно деоккупированного поселка Урожайное Донецкой области. Возле населенного пункта продолжаются бои.

Фото: продвижение ВСУ под Урожайным (скриншот)

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта. На востоке они наступают под Бахмутом, а на юге - на Бердянском и Мариупольском направлениях.

В частности, им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Недавно от россиян освободили поселок Урожайное.

При этом на Лимано-Купянском направлении наступают вражеские солдаты, но безуспешно.

Более детально об обстановке под Купянском можете узнать в новом материале РБК-Украина.