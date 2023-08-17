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РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

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Купянск, Четверг 17 августа 2023 17:15
РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом Фото: последствия одного из авиаударов по Купянску (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко, Владислав Селезнев

Эпицентр боевых действий на востоке переместился под Купянск Харьковской области. Россия наращивает число обстрелов и бросает пехоту на "мясные штурмы" - что-то похожее уже было в прошлом году под Бахмутом.

О текущей ситуации и том, может ли Купянск стать вторым Бахмутом, - в материале РБК-Украина.

Купянск стал самой горячей точкой

В ходе полномасштабного вторжения Купянск - город на востоке Харьковской области - около полугода был под российской оккупации, до осеннего наступления Вооруженных сил Украины. В течение октября-ноября противника удалось отодвинуть от окраин, примерно на 15 км, но с тех пор враг приближался с востока и северо-востока.

От российских обстрелов Купянск страдал постоянно. И в конце июня-начале июля давление значительно усилилось. Как раз в то время, как Силы обороны развернули контрнаступление на юге и освободили первые несколько сел.

В середине июля замминистра обороны Анна Маляр говорила о локализации боев и об инициативе на украинской стороне. Спустя несколько недель Купянское направление стало самой горячей точкой.

По данным сервиса DeepState, за это время противнику удалось продвинуться ближе к селу Синьковка в 10 км от районного центра. Также идет наступление в районе сел Орлянка и Николаевка восточнее Купянска. Российские так называемые "военкоры" утверждали о якобы захвате позиций в 7 км от города. Однако до сих пор подтверждения этому не было.

РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

Фото: россияне продвигаются к Купянску с северо-востока (deepstatemap.live)

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, противник ходит на штурмы при поддержке авиации и артиллерии. Ежедневно оккупационные войска наносят более 50 авиаударов, иногда порядка 80. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый также говорит о плотном огне из всех видов артиллерии.

Страдают мирные жители и гражданские объекты. Только за последнюю неделю снаряды и управляемые бомбы прилетали в окрестности и в сам Купянск, что привело к жертвам. В том числе под удар попало здание городской администрации. На этом фоне объявлена обязательная эвакуация из ближайших населенных пунктов на левом берегу реки Оскол.

Нестратегический характер - нестратегическая цель

Главная цель противника - прорвать оборону, выйти на Купянск и вернуть утраченные позиции. Такая себе сатисфакция за бегство осенью 2022 года.

"У них такой план. Они хотят в Харьковской области вернуть потерянные территории", - говорила Анна Маляр, утверждая, что интенсивность боевых действий настолько высока, что некоторые рубежи переходят из рук в руки по несколько раз в день.

Как отмечает британская разведка, россияне идут вперед, чтобы создать буферную зону вокруг захваченной Луганской области. И активизация направления на Купянск важна для кремлевского руководства с точки зрения больших проблем на южном фронте. Захват Луганской области был заявлен одной из целью войны с Украиной, и буферная зона до Оскола призвана защитить "новые территориальные реалии".

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что наступление на Купянск готовилось тщательно в рамках плана начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Его реализация началась после того, как были накоплены достаточные ресурсы, и проводится не только под Купянском.

"Недавно пытались атаковать наши рубежи в сторону Боровой Харьковской области, получили отпор, понесли огромные потери, отступили и перегруппировались. Теперь снова начали наступать на Боровую, параллельно поддавливая на Купянск с севера вдоль Оскола и юго-востока из Сватово (Луганская область, - ред.)", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, это делается для того, чтобы, во-первых, оттянуть наши резервы с юга Запорожской области, а, во-вторых, в случае успеха закрепиться на новых рубежах. В идеале - выйти на Купянск-Узловой с большим железнодорожным узлом, поскольку железная дорога является основой логистики РФ. А затем выйти к реке и, возможно, зафиксировав статус-кво, попытаться склонить Украину к невыгодным переговорам.

"Реально ли это? Я думаю, что нет. Ситуация там очень динамичная. Недаром Сырский (командующий Сухопутных войск, - ред.) здесь активно работает. Я верю в его талант, стойкость и мужество наших воинов, в том числе дополнительных подразделений, которые на днях перебросили для усиления рубежей", - добавил эксперт.

Отметим, только за последние дни генерал Сырский дважды посетил бригады под Купянском. Накануне он заверил, что принят ряд важных решений для обороны.

РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что действия россиян под Купянском не несут стратегический характер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркивает: россияне не добиваются успехов, а их военные действия не носят стратегический характер.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую - это своего рода демонстрация. У противника здесь нет серьезного наступательного потенциала, и он сам об этом прекрасно знает.

"Им нужно отвлечь внимание. Недаром же пропаганда начала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какой-то стороны увидели. Но вопрос в другом - сколько, например, к Бахмуту они шли эти 7 км? На первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город", - отметил он в беседе с изданием.

По его словам, россияне раскручивают фетиш с Бахмутом в предвкушении очередной эпической битвы, хотя на самом деле наступление на Купянск является ничем иным как имитацией. В том числе чтобы убедить внутреннего потребителя, что вообще могут позволить себе наступать.

Собственно, численность войск и указывает на нестратегический характер. Ведь даже после выхода на Оскол для того, чтобы продвинуться через реку дальше на запад в направлении Харькова, россиянам понадобятся кратно большие силы. Которых у него пока нет.

Кто с той стороны?

Россияне на Лимано-Купянское направление по состоянию на июль стянули порядка 100 000 солдат, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Как говорил спикер Восточной группировки Сергей Череватый, примерно такую же численность личного состава Советский Союз задействовал на пике вторжения в Афганистан.

"Для понимания, на пике численность в Афганистане советских войск была 120 000. На последней войне, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там (под Лиманом и Купянском, - ред.) более 100 000 противостоит украинским воинам", - утверждал он.

Причем российские формирования включают десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, частные военные компании и штурмовые роты.

РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

Фото: Сергей Череватый оценивает группировку России на Лимано-Купянском направлении в 100 000 человек (facebook com sergij cerevatij)

Лимано-Купянский фронт растянулся на сотню километров, поэтому, очевидно, под самим Купянском оккупантов меньше.

"Здесь сосредоточены части и соединения из состава 1-й гвардейской танковой армии, 6-й общевойсковой армии и ряд частей и подразделений 11-го армейского корпуса Балтийского флота, их лучшие силы. По данным примерно месячной давности, более свежих нет, личного состава - до 50 000, около 400 танков, 650 бронемашин, почти 250 артиллерийских систем и 125 единиц РСЗО. То есть очень мощная группировка, особенно артиллерийская компонента", - оценил эксперт Владислав Селезнев.

Сразу на ум приходит параллель с Бахмутом, когда россияне приблизительно такое же количество людей бросили в "мясорубку". Но по мнению Селезнева, силы не сопоставимы хотя бы потому, что Бахмутскую крепость штурмовали в основном бывшие заключенные ЧВК "Вагнера", а под Купянском работает "соль российской армии".

И объективно для оценки сил противника следует помнить, что в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях тоже есть определенная группировка сил и средств, которая может в любое время выдвинуться на подкрепление.

Еще параллели с Бахмутом

Определенные сходства прослеживаются в том, как ведутся боевые действия. Сегодня Сергей Череватый заявил, что в некотором смысле на Купянском направлении враг повторяет бахмутскую тактику.

"Они привлекают так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера". Возможно, даже менее удачная… У "вагнеровцев" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. "Шторм-Z" готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты", - рассказал он в эфире национального телемарафона.

Отметим, подразделения "Шторм-Z" появились весной 2023 года и были созданы при минобороны России по примеру частной армии Евгения Пригожина. Боевиков вербуют под похожие условия - отмена тюремного заключения и выплаты по 2200 долларов в месяц.

РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

Фото: на штурм позиций под Купянском бросают российских заключенных из подразделений "Шторм-Z" (Getty Images)

По данным американского Института изучения войны (ISW), штурмовые роты закрепляются за разными соединения. Как правило, они насчитывают по 100 человек, разбитых на группы захвата, огневой поддержки, разведгруппы и так далее. Каждая из таких рот проходила до 15 дней обучения перед отправкой на фронт.

То, что Россия с помощью заключенных прибегает к тактике "мясных штурмов", - далеко не новость. В свое время она демонстрировала эффективность в районе Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Соледара, и, конечно же, в Бахмуте.

На этом сходства с происходящим под Купянском заканчиваются, а эксперт Александр Коваленко вообще называет ситуации абсолютно разными.

Во-первых, отличаются типы линий украинской обороны, во-вторых, несколько иная ситуация с ланшафтом, в-третьих, в сконцентрированы другие силы и средства.

"К тому же российское наступление на Бахмут начиналось, когда у них действительно был потенциал для этого. Потом он постепенно снижался, и мы видели, как они ползли, тратя при этом огромные ресурсы. Они и сейчас могут ползти, но даже это будет сложной задачей, потому что там очень плотная оборона, которую начали строить еще осенью 2022-го", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

Чего ждать дальше

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что в ситуации под Купянском вряд ли стоит ждать перелома в ближайшее время, и вполне возможно, что она еще больше может обостриться.

По мнению Владислава Селезнева, россияне будут и дальше пытаться идти в наступление, а украинская армия - сопротивляться, нанося им тяжелые потери. И очевидно, что такое положение может сохраниться до тех пор, пока не наступит развязка на юге.

"Мы каждый день видим из сводок Генштаба, что враг пытается атаковать и постоянно идут бои, ожесточенные и требующие неимоверных усилий. Обстановка под контролем, уже была реакция относительно переброски резервов. Поэтому я уверен, что и там будет победа, единственный вопрос, как скоро", - отметил он.

Коваленко более чем уверен, что тактика "мясных штурмов" провалится, Купянск выстоит и его не выйдет забросать телами, как Бахмут. А что касается возможности прорыва, то такие сценарии не исключены.

Комментируя темпы украинского контрнаступления, он сравнивает их с событиями годичной давности. Когда все ждали продвижения на Херсон по правому берегу Днепра, а восточная группировка провела внезапную Харьковскую операцию.

По его словам, то, что сейчас происходит в Запорожской области, напоминает деоккупацию правобережья Херсонской. В частности, по расширению плацдармов и перерезанию логистики. И пока все в 2022-м следили за югом, то упустили с виду то, что параллельно происходило в Харьковской области.

"Там ведь тоже медленно расширялись буферы безопасности к северу от Харькова, на северо-восток, хорошо работала оборона, а потом резко освободили Балаклею и пошло-поехало. Так что я не исключаю, что похожее снова может произойти. Пока трудно сказать, на каком плацдарме и будет ли оно как-то касаться Купянска", - добавил эксперт.

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