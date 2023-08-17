ЗСУ просуваються у Запорізькій та Донецькій областях: свіжа карта бойових дій

Українські військові змогли досягти успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Вони витіснили окупантів біля двох населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap .

За даними карти, наші захисники підійшли впритул до села Роботине Запорізької області. Там тривають активні бойові дії.

Фото: просування ЗСУ під Роботиним (скриншот)

Також бійці Збройних сил України змогли просунутися і в районі нещодавно деокупованого селища Урожайне Донецької області. Біля населеного пункту точаться бої.

Фото: просування ЗСУ під Урожайним (скриншот)

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках фронту. На сході вони наступають під Бахмутом, а на півдні - на Бердянському та Маріупольському напрямках.

Зокрема, їм вдалося деокупувати низку населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Нещодавно від росіян звільнили селище Урожайне.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямку наступають ворожі солдати, але безуспішно.

Більш детально про ситуацію під Куп'янськом можете дізнатися у новому матеріалі РБК-Україна.