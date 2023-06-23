ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия. Украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
Ночью 23 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты нанесли удары с помощью ракет и дронов. В Запорожье раздавались взрывы.
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