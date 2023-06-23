ЗСУ просуваються на південно-східному напрямку, тривають важкі бої: карти боїв ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії. Українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
Вночі, 23 червня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти завдали ударів за допомогою ракет та дронів. У Запоріжжі лунали вибухи.
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