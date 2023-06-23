В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщается о пуске крылатых ракет

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) летят в Юго-Восточном направлении. Курс может изменяться", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Также ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Вскоре они совершили пуски ракет в районе Каспийского моря.

Зафиксирован взлет двух бомбардировщиков Ту-22м3

В Воздушных силах ВСУ также сообщили, что зафиксирован взлет двух Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".

Ракетная опасность - в цетнральных и северных областях

По данных Воздушных сил, ракетная опасность зафиксирована в центральных областях (Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская).

В КГВА предупредили об угрозе ракетного удара

"Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

Зафиксирована угроза применения "Шахедов" в Запорожской и Днепропетровской областях

По данным Воздушных сил, в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Крылатые ракеты летят в направлении Кривого Рога

По данным Воздушных сил, крылатые ракеты (предположительно Х-101/Х-555) двигаются в направлении Кривого Рога через Николаевскую и Херсонскую области.

Глава Днепропетровского облсовета объяснил, почему оккупанты наносят ракетные удары ночью

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, у ночных атак оккупантов есть две причины.

Первая – визуальное прикрытие. Темнота усложняет визуальное обнаружение ракет, поэтому оккупант рассчитывает на эффект неожиданности.

Вторая и основная причина – психологическое влияние на гражданское население. Ночью любые взрывы выглядят интенсивнее из-за контраста с тьмой, увеличивая страх и панику. Это изнуряет моральные силы людей, которые ассоциируют ночь с отдыхом и безопасностью.

Ракетные удары по Украине

С мая российские войска активизировали попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.