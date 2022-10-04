ВСУ подняли флаг Украины над двумя селами в Херсонской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Украины Романа Лозинского.

"Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов", - сообщил украинский военный.

"Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы", - пишет Лозинский.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Давыдова Брода и Староселья.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. В то же время о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно еще позавчера.

Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.

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