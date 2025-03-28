Генштаб о фронте: произошло более 150 боев, почти половина - под Покровском
На фронте по состоянию на вечер 28 марта произошло 157 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где в течение дня враг совершил 72 атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток произошло 157 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 73 авиационных ударов, применив пять ракет и 133 управляемых авиационных бомбы, 1028 ударов дронами-камикадзе, а также совершил более 4500 артиллерийских обстрелов.
Четыре штурмовые действия противника состоялись в районах Волчанска и Каменки на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник три раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызово и в направлении Богуславки.
На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины. Сейчас продолжаются девять боестолкновений.
На Северском направлении наши воины успешно остановили одну атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечино.
Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Щербиновки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовые и наступательные действия.
Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.
За сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 364 оккупанта, 221 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, восемь единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, две бронемашины пехоты, средство РЭБ, самоходную артиллерийскую установку, пушку, миномет и два пункта управления противника. Также значительно повреждены две единицы автомобильной техники, три мотоцикла, две пушки и один танк.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.
На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовые действия в районе Привольного. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.
На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки. Авиаударам подверглись населенные пункты Каменское и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении состоялось два боестолкновения с противником. Противник нанес авиаудар по району Казацкого.
Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение этих суток враг совершил 288 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня, нанес 22 авиационных удара, сбросив 35 управляемых бомб.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 910 тысяч оккупантов.
В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1860 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 17 танков, 61 боевую бронированную машину, 122 артиллерийские системы и другую технику врага.
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