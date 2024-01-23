ВСУ продвинулись к западу от Донецка, а РФ теряет бронетехнику возле Тернов: карты ISW

ВСУ ведут бои с оккупантами на многих участках фронта. Украинские войска продвинулись к югу от Красногоровки (к западу от Донецка). Россияне потеряли десятки единиц техники во время неудачного наступления на Терны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

22 января русские войска продолжали усиленные наступательные операции к юго-востоку от Купянска. Несколько "военкоров" РФ утверждали, что российские силы якобы продвинулись юго-западнее Крахмального вблизи Берестового.

Отмечается, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Петропавловки.

Российские военные блоггеры сообщали о наземных атаках сил РФ вдоль линии Сватово-Кременной и об их продвижении на некоторых участках, в том числе в районе Белогоровки. Тем не менее, ISW еще не наблюдала визуального подтверждения этих заявлений россиян.

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Кременной вблизи Макеевки и Новоегоровки; к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки; и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса и вблизи Белогоровки.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 января, показывают, что кафиры потеряли по меньшей мере 20 единиц военной техники после их недавнего неудачного нападения на Терны.

Бои в Донецкой области

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-западу от Бахмута вблизи Григоровки и Богдановки; возле Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Северного.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых зафиксировано участие подразделений российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в якобы взятии Веселого 18 января.

Геолокационные кадры показывают, что оккупанты недавно вышли за пределы участка железной дороги к югу от Авдеевки. Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях к северо-западу от Авдеевки у Очеретино, Новокалиново, Новобахмутовки и Степного; у самой Авдеевки; у Северного, Первомайского и Невельского.

Геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно продвинулись на шахту "Трудовская" к югу от Красногоровки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались вблизи Георгиевки и Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что войска РФ недавно немного продвинулись к северу от Никольского (юго-восточнее Угледара).

"Южная ось"

Российские и украинские источники заявили, что ВСУ продвинулись к югу от Урожайного (к югу от Великой Новоселки). Оккупанты утверждали, что позиционные боевые действия продолжались возле Новодонецкого, Старомайорского и Заветного Желания.

22 января продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не последовало. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска захватили несколько неопределенных позиций у Вербового (восточнее Работино).

Боевые действия продолжались вблизи Работино, Вербового, Новопрокоповки, Пятихаток и Каменского. Российские "военкоры" утверждали, что частые удары украинских беспилотников (FPV) усложняют операции РФ на Запорожском направлении.

На 22 января украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но на этом участке линии фронта изменений не произошло. Позиционные боевые действия продолжались вблизи Крынок.

Представитель украинского Южного оперативного командования полковник Наталья Гуменюк заявила, что российские войска уменьшили активность тактической авиации над югом Украины, но начали активизировать использование разнообразных модифицированных беспилотников для сброса взрывчатки на украинские позиции и населенные пункты.