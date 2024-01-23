ЗСУ просунулися на захід від Донецька, а РФ втрачає бронетехніку біля Тернів: карти ISW

ЗСУ ведуть бої з окупантами на багатьох ділянках фронту. Українські війська просунулися на південь від Красногорівки (на захід від Донецька). Росіяни втратили десятки одиниць техніки під час невдалого наступу на Терни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

22 січня російські війська продовжували посилені наступальні операції на південний схід від Куп’янська. Кілька "воєнкорів" РФ стверджували, що російські сили нібито просунулися на південний захід від Крохмального поблизу Берестового.

Зазначається, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Петропавлівки.

Російські військові блогери повідомляли про наземні атаки сил РФ вздовж лінії Сватове-Кремінна і про їхнє просування на деяких ділянках, зокрема в районі Білогорівки. Проте ISW ще не спостерігала візуального підтвердження цих заяв росіян.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки та Новоєгорівки; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу та поблизу Білогорівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що окупанти втратили щонайменше 20 одиниць військової техніки після їхнього нещодавнього невдалого нападу на Терни.

Бої у Донецькій області

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний захід від Бахмута поблизу Григорівки та Богданівки; біля Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Північного.

Міністерство оборони РФ опублікувало кадри, на яких зафіксовано участь підрозділів російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) у нібито взятті Веселого 18 січня.

Геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно вийшли за межі ділянки залізниці на південь від Авдіївки. ​​ Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новокалинового, Новобахмутівки та Степового; біля самої Авдіївки; біля Сіверного, Первомайського і Невельського.

Геолокаційні кадри показують, що українські війська нещодавно просунулися на шахту "Трудовська" на південь від Красногорівки (на захід від міста Донецьк).

Позиційні бої тривали поблизу Георгіївки та Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що війська РФ нещодавно трохи просунулися на північ від Микільського (на південний схід від Вугледара).

"Південна вісь"

Російські та українські джерела заявили, що ЗСУ просунулися на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Окупанти стверджували, що позиційні бойові дії тривали біля Новодонецького, Старомайорського та Завітного Бажання.

22 січня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що українські війська захопили кілька невизначених позицій біля Вербового (на схід від Роботиного).

Бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового, Новопрокопівки, П’ятихаток та Кам’янського. Російські "воєнкори" стверджували, що часті удари українських безпілотників (FPV) ускладнюють операції РФ на Запорізькому напрямку.

Станом на 22 січня українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але на цій ділянці лінії фронту змін не відбулося. Позиційні бойові дії тривали поблизу Кринок.

Речник українського Південного оперативного командування полковник Наталія Гуменюк заявила, що російські війська зменшили активність тактичної авіації над півднем України, але почали активізувати використання різноманітних модифікованих безпілотників для скидання вибухівки на українські позиції та населені пункти.