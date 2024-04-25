ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области: карты боев ISW

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались возле Сватово и Кременной 24 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Сватово близ Берестового;

к юго-западу от Сватово близ Грековки и Нововодянного;

к северо-западу от Кременной близ Невского;

к западу от Кременной близ Тернов, Торского и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной близ Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

24 апреля российские войска продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но изменений на линии фронта не произошло.

Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки:

к востоку от Северска в районе Верхнекаменского;

к юго-востоку от Северска в районе Спорного и Выемок.

Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра (к востоку от Бахмута) 24 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступление:

в районе микрорайона Новый на юго-востоке Часова Яра;

к северо-востоку от Часова Яра возле Богдановки;

к востоку от Часова Яра возле Ивановского;

и к юго-востоку от Часова Яра возле Клещиевки и Пивденного.

24 апреля командир украинского батальона, действующего близ Часового Яра, сообщил, что российские атаки на Ивановское на прошлой неделе были безуспешными и что российские войска накапливают силы близ Бахмута для восполнения потерь и формирования новых штурмовых групп.[

Недавно российские войска подтвердили продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 24 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в центральной и северной части Семеновки.

Российские войска продолжали атаки:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новокалиново, Очеретино, Соломенского, Новобахмутовки и Бердычей;

к западу от Авдеевки в районе Яснобродовки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Нетайлово, Первомайского и Невельского.

Сообщается, что российские войска продолжают рисковать, чтобы добиться тактически значимых успехов к северо-западу от Авдеевки.

Недавно российские войска подтвердили продвижение к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 24 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в западной части Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Российские войска продолжали наступление:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Водяного.

Также бои продолжались к югу от Большой Новоселки, недалеко от Старомайорского и Урожайного

"Южная ось"

Российские войска недавно незначительно продвинулись в Работино на фоне продолжающихся 24 апреля позиционных боев в западной части Запорожской области.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 апреля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в центральной части Работино.

Позиционные бои продолжались

в Работино;

к северо-западу от Вербового (восточнее Работино).

Российский военный блогер заявил, что количество наземных атак в этом районе за последние несколько дней значительно сократилось, но Ореховское направление остается активным

Украинские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках, Херсонская область, на левом берегу Днепра на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 24 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что украинские войска незначительно продвинулись в северной части Крынков, подтверждая, что украинские силы все еще сохраняют позиции в населенном пункте.