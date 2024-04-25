ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області: карти боїв ISW

Російські війська намагаються досягти тактично значущих успіхів на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали біля Сватового та Кремінної 24 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали:
24 квітня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але змін на лінії фронту не відбулося.
Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки:
Російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Часового Яру (на схід від Бахмута) 24 квітня, але підтверджених змін лінії фронту був.
Російські війська продовжували наступ:
24 квітня командир українського батальйону, що діє поблизу Часового Яру, повідомив, що російські атаки на Іванівське минулого тижня були безуспішними і що російські війська накопичують сили поблизу Бахмута для поповнення втрат та формування нових штурмових груп.
Нещодавно російські війська підтвердили просування на захід від Авдіївки на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 24 квітня.
Відеозапис з геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та північній частині Семенівки.
Російські війська продовжували атаки:
Повідомляється, що російські війська продовжують ризикувати, щоб досягти тактично значущих успіхів на північний захід від Авдіївки.
Нещодавно російські війська підтвердили просування на південний захід від Донецька на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 24 квітня.
Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).
Російські війська продовжували наступ:
Також бої тривали на південь від Великої Новосілки, недалеко від Старомайорського та Урожайного.
Російські війська нещодавно незначно просунулися в Работіно на тлі позиційних боїв, що тривають 24 квітня, в західній частині Запорізької області.
Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 квітня, показує, що російські війська трохи просунулися в центральній частині Роботино.
Позиційні бої тривали
Російський військовий блогер заявив, що кількість наземних атак у цьому районі за останні кілька днів значно скоротилася, але Оріхівський напрямок залишається активним
Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках, Херсонська область, на лівому березі Дніпра на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 квітня.
Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що українські війська незначно просунулися в північній частині Кринків, підтверджуючи, що українські сили все ще зберігають позиції в населеному пункті.
Раніше в українському Генштабі у вечірньому зведенні 24 квітня повідомляли про те, що протягом доби зафіксовано 84 бойові зіткнення на фронті.
Сили оборони України відбили 18 атак росіян на Лиманському напрямі.
За даними Генштабу на ранок 21 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну складає 461 940 солдатів.
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