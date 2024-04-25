ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали біля Сватового та Кремінної 24 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Сватового поблизу Берестового;

на південний захід від Сватового поблизу Греківки та Нововодяного;

на північний захід від Кремінної поблизу Невського;

на захід від Кремінної поблизу Тернів, Торського та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної поблизу Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

24 квітня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але змін на лінії фронту не відбулося.

Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмок.

Російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Часового Яру (на схід від Бахмута) 24 квітня, але підтверджених змін лінії фронту був.

Російські війська продовжували наступ:

у районі мікрорайону Новий на південному сході Часового Яру;

на північний схід від Часового Яру біля Богданівки;

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Південного.

24 квітня командир українського батальйону, що діє поблизу Часового Яру, повідомив, що російські атаки на Іванівське минулого тижня були безуспішними і що російські війська накопичують сили поблизу Бахмута для поповнення втрат та формування нових штурмових груп.

Нещодавно російські війська підтвердили просування на захід від Авдіївки на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 24 квітня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та північній частині Семенівки.

Російські війська продовжували атаки:

на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Очеретиного, Солом'янського, Новобахмутівки та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового, Первомайського та Невельського.

Повідомляється, що російські війська продовжують ризикувати, щоб досягти тактично значущих успіхів на північний захід від Авдіївки.

Нещодавно російські війська підтвердили просування на південний захід від Донецька на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 24 квітня.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російські війська продовжували наступ:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного.

Також бої тривали на південь від Великої Новосілки, недалеко від Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно незначно просунулися в Работіно на тлі позиційних боїв, що тривають 24 квітня, в західній частині Запорізької області.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 квітня, показує, що російські війська трохи просунулися в центральній частині Роботино.

Позиційні бої тривали

у Роботиному;

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Російський військовий блогер заявив, що кількість наземних атак у цьому районі за останні кілька днів значно скоротилася, але Оріхівський напрямок залишається активним

Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках, Херсонська область, на лівому березі Дніпра на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 квітня.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що українські війська незначно просунулися в північній частині Кринків, підтверджуючи, що українські сили все ще зберігають позиції в населеному пункті.