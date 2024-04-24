Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

Украинские воины отбили атаку россиян на левобережье Днепра и уничтожили три разведывательных дрона. А оккупанты нанесли авиаудар в районе Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения. В общем, враг нанес 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хотиевка, Леонивка Черниговской области; Поповка, Семейкино, Покровка Сумской области; Ветеринарное, Кудиевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Андреевка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Парасковиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных дрона противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.