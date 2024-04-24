Еще почти 900 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери росармии в Украине
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 880 российских захватчиков, и таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабной военной агрессии составили уже около 461 940 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 24 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 461940 (+880) человек ликвидировано;
- танков - 7242 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 11808 (+43) ед.;
- РСЗО - 1048 (+2) ед.;
- средства ПВО - 771 (+2) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32) ед.;
- крылатые ракеты - 2117 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед.;
- специальная техника - 1944 (+8).
Ситуация на фронте
Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней своде 24 апреля рассказали, что в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.
В военном командовании отметили, что всего оккупанты нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 76 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.