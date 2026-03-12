ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW

Купянск

На Купянском направлении украинские войска недавно незначительно продвинулись. Геолокационные данные от 10 марта показывают, как ВСУ очищают подстанцию к северу от Кившаровки к юго-востоку от Купянска, что свидетельствует о контроле украинских сил над этим районом.

10-11 марта российские войска проводили наступательные действия в направлении самого Купянска и на восток вблизи Петропавловки и Кучеровки.

В то же время российское командование перебрасывает подразделения 1-го мотострелкового полка с Волчанского направления на Купянское.

Александровка

На Александровском направлении украинские войска также продолжают тактическое продвижение.

Геолокационные видео от 10 марта показывают, как ВСУ ударили по российскому военному в Новогригорьевке, что свидетельствует о вероятном освобождении населенного пункта.

10-11 марта российские войска атаковали на юго-восток от Александровки вблизи Новогригорьевки и в направлении Вербового, а украинские силы контратаковали вблизи Гая.

Представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что бои за Новогригорьевку и Березовое продолжаются, а большие потери российских подразделений, в частности 6-го танкового полка 90-й дивизии, сделали их боево неэффективными.

Гуляйполе

На этом направлении украинские войска освобождают оккупированные объекты. Геолокационные видео от 11 марта показывают, как ВСУ очищают жилой дом и подвал на юго-востоке Рождественки к северо-западу от Гуляйполя.

Российские войска атаковали под самим городом и в окрестностях - Рождественка, Цветково, Варваровка, Святопетровка, Староукраинка, Верхняя Терса, Воздвижовка, Заречное, Железнодорожное, Горькое и Мирное.

Российские военкоры утверждают, что украинские силы контратакуют в нескольких из этих районов.

Константиновка-Дружковка

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка украинские войска недавно провели локальные операции, позволяющие укрепить позиции и удерживать давление на врага.

Геолокационные видео подтверждают активные действия украинских сил в этом районе.