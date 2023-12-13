ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и контратаковали возле Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия в Донецкой области. В частности, ВСУ подняли украинский флаг над Горловским терриконом. Также наши воины контратаковали на Авдеевском направлении и отбили российские силы с позиций у Степного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

12 декабря российские войска продолжали локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили по меньшей мере восемь российских атак на Купянском направлении в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки и две в районе Лимана.

Российский "военкор" отметил, что темп наступательных действий РФ на линии Синьковка-Петропавловка снизился, и что россияне пытаются истощить украинские силы в этом районе.

Минобороны России сообщило, что войска РФ якобы отразили три украинских штурма вблизи Синьковки, Петропавловки и Тернов (17 км к западу от Кременной) и пять вблизи Кировска и Дибров.

Российский блоггер утверждал, что украинские силы при поддержке танков атаковали вблизи Широкой Балки (11 км к западу от Кременной).

Бои в Донецкой области

12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и продвинулись.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом, сигнализируя о том, что они контролируют территорию.

Российский блоггер утверждал, что украинские силы используют сильный ветер, влияющий на российские разведывательные беспилотники, чтобы проводить разведку вдоль линии Горловка-Майорское (20-24 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 атак России вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Северного.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых утверждается, что подразделения отряда "Камертон", чеченского спецназа "Ахмат" и 4-й мотострелковой бригады "ЛНР" якобы захватывают позиции западнее Клищиевки.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись юго-западнее Авдеевки. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также якобы продвигались в направлении Новокалинового и на окраине Тоненького.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 42 российских атаки к востоку от Новокалинового и Новобахмутовки , Авдеевки, Первомайского, Невельского и к югу от Северного и Тоненького.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска 10 декабря начали массированное наступление с применением бронетехники на Авдеевском направлении и продолжили эти штурмы при поддержке авиации.

Спикер украинского подразделения, работавшего на Авдеевском направлении, 12 декабря заявил, что украинские силы контратаковали и отвергли российские силы с позиций у Степного.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись северо-западнее Марьинки. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись в северной Марьинке и близ Новомихайловки, но отмечали, что россияне полностью не контролируют город.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 российских атак вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали севернее Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

В российском батальоне "Восток", действующем на востоке Запорожской области, заявили, что из-за плохих погодных условий практически невозможно использовать средства связи и беспилотники.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. Россияне сообщали, что украинские силы атаковали вдоль линии Работино-Вербово-Новофедоровка.

На геолокационных кадрах, опубликованных 10 декабря, видно, что российские войска якобы продвинулись восточнее Новопрокоповки (2 км к югу от Работино).

Генштаб Украины сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к западу от Вербового и к западу от Новопокровки. Российские блоггеры утверждали, что силы РФ также атаковали вблизи Работино и Новофедоровки.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно якобы продвинулись к югу от Крынок на левом берегу Херсонской области.

Российские источники утверждали, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы высадились в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр.