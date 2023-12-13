ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і контратакували біля Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій в Донецькій області. Зокрема, ЗСУ підняли український прапор над Горлівським териконом. Також наші воїни контратакували на Авдіївському напрямку та відкинули російські сили з позицій біля Степового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

12 грудня російські війська продовжували локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили щонайменше вісім російських атак на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки і дві в районі Лиману.

Російський "воєнкор" зазначив, що темп наступальних дій РФ на лінії Синьківка-Петропавлівка знизився і що росіяни намагаються виснажити українські сили в цьому районі.

Міноборони Росії повідомило, що війська РФ нібито відбили три українські штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, і Тернів (17 км на захід від Кремінної) і п'ять поблизу Кіровська та Дібров.

Російський блогер стверджував, що українські сили за підтримки танків атакували поблизу Широкої Балки (11 км на захід від Кремінної).

Бої у Донецькій області

12 грудня українські війська продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута і просунулися.

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські війська піднімають прапор над Горлівським териконом, сигналізуючи про те, що вони контролюють територію.

Російський блогер стверджував, що українські сили використовують сильний вітер, який впливає на російські розвідувальні безпілотники, щоб проводити розвідку вздовж лінії Горлівка-Майорське (20-24 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 атак Росії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких стверджується, що підрозділи загону "Камертон", чеченського спецназу "Ахмат" і 4-ї мотострілецької бригади "ЛНР" нібито захоплюють позиції на захід від Кліщіївки.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки. Російські блогери стверджували, що війська РФ також нібито просувалися в напрямку Новокалинового і на околиці Тоненького.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 42 російські атаки на схід від Новокалинового та Новобахмутівки , Авдіївки, Первомайського, Невельського і на південь від Сіверного та Тоненького.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська 10 грудня розпочали масований наступ із застосуванням бронетехніки на Авдіївському напрямку та продовжили ці штурми за підтримки авіації.

Речник українського підрозділу, який працював на Авдіївському напрямку, 12 грудня заявив, що українські сили контратакували та відкинули російські сили з позицій біля Степового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Мар’їнки. Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися в північній Мар’їнці та поблизу Новомихайлівки, але зазначали, що росіяни не повністю контролюють місто.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

У російському батальйоні "Восток", який діє на сході Запорізької області, заявили, що через погані погодні умови практично неможливо використовувати засоби зв’язку та безпілотники.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області. Росіяни повідомляли, що українські сили атакували вздовж лінії Роботине-Вербове-Новофедорівка.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 грудня, видно, що російські війська нібито просунулися на схід від Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).

Генштаб України повідомив, що російські сили безуспішно атакували на захід від Вербового і на захід від Новопокровки. Російські блогери стверджували, що сили РФ також атакували поблизу Роботиного та з Новофедорівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно нібито просунулися на південь від Кринок на лівому березі Херсонської області.

Російські джерела стверджували, що є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили висадилися в інших невизначених районах східного берега річки Дніпро.