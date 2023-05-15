ВСУ продвинулись до 2 км за последние двое суток на флангах Бахмута, - Череватый

"Однако враг оказывает дикое сопротивление. За текущие сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 раз враг различными системами, различной артиллерией обстреливал наши позиции. Произошло четыре авианалета", - заявил он.

По словам Череватого, во время боев ВСУ удалось уничтожить 149 оккупантов, а еще 160 - ранить. При этом шесть оккупантов попали в плен.

Кроме того, за сутки украинские военные подбили две боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля, три беспилотника врага и полевой склад с боеприпасами.

"Враг пытается захватить сам город, прилагает к этому невероятные усилия. Наши воины держат там оборону, проявляя вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, это все делается", - заявил Череватый.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом в эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий.

Помимо этого в Минобороны заявляли, что ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов под Бахмутом.

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