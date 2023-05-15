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ВСУ продвинулись до 2 км за последние двое суток на флангах Бахмута, - Череватый

Фото: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый (armyinform.ua)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Украины за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.

Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Однако враг оказывает дикое сопротивление. За текущие сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 раз враг различными системами, различной артиллерией обстреливал наши позиции. Произошло четыре авианалета", - заявил он.

По словам Череватого, во время боев ВСУ удалось уничтожить 149 оккупантов, а еще 160 - ранить. При этом шесть оккупантов попали в плен.

Кроме того, за сутки украинские военные подбили две боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля, три беспилотника врага и полевой склад с боеприпасами.

"Враг пытается захватить сам город, прилагает к этому невероятные усилия. Наши воины держат там оборону, проявляя вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, это все делается", - заявил Череватый.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом в эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий.

Помимо этого в Минобороны заявляли, что ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов под Бахмутом.

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