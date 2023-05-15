ЗСУ просунулися до 2 км за останні дві доби на флангах Бахмута, - Череватий

"Однак ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося чотири авіанальоти", - заявив він.

За словами Череватого, під час боїв ЗСУ вдалося знищити 149 окупантів, а ще 160 - поранити. При цьому шість окупантів потрапили в полон.

Крім того, за добу українські військові підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три безпілотники ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, це все робиться", - заявив Череватий.

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому в епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.

Крім цього в Міноборони заявляли, що ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів під Бахмутом.

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